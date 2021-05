Pod Golico na ogled narcis letos z javnim prevozom 24ur.com Po lanskih slabih izkušnjah z množico avtomobilov so se letos na Jesenicah odločili, da med majskimi konci tedna cesti na Planino pod Golico in Javorniški Rovt zaprejo za osebna vozila ter za obiskovalce organizirajo brezplačen javni prevoz. Zaradi snega in nizkih temperatur se narcise za enkrat odpirajo šele v najnižjih in prisojnih legah. Cvetenje zamuja za približno dva tedna v primerjavi s prejšnjimi leti.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Anže Kopitar

Danijel Krivec

Jelko Kacin