Znanstveniki odkrili, kako koronavirus vdre v možganske celice Večer Ameriški znanstveniki so ugotovili, da je koronavirus, ki povzroča covid-19, sposoben okužiti dve vrsti možganskih celic - nevrone in astrocite. Njihove ugotovitve bi lahko razložile nevrološke simptome, ki jih nekateri bolniki doživljajo tudi po tem, ko so bolezen že preboleli, je v sredo poročala nemška tiskovna agencija dpa.

