Koalicijski poslanci vložili predlog za razrešitev Igorja Zorčiča z mesta predsednika DZ Lokalec.si Poslanci SDS, NSi in SMC so danes v DZ vložili predlog za razrešitev Igorja Zorčiča z mesta predsednika DZ. Njegovo razrešitev predlagajo, ker je 30. marca postal član poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki pa ni del koalicije, je razvidno iz gradiva na spletni strani DZ. Vodje poslanskih skupin koalicije so sicer predsedniku DZ Zorčiču v sredo prinesli 47 poslanskih podpisov s ...

