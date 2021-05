Zasebna vesoljska družba SpaceX je v sredo uspešno pristala svojo raketo Starship, ne da bi ta eksplodirala. To je bil peti poskusni let rakete, ki naj bi nekoč prevažala tovor in ljudi na Luno in Mars. Lastnik SpaceXa Elon Musk si želi, da bi bila raketa v celoti namenjena večkratni uporabi. »Nominalen pristanek Starshipa,« je tvitnil Musk, ko je raketa uspešno pristala na testnem poligonu v Teks ...