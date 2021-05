Za družine v stiski zbrali 15 ton izdelkov Dnevnik Slovenska karitas in Hofer sta v dobrodelni akciji, ki je potekla zadnja dva vikenda v marcu, zbrala 15 ton izdelkov v skupni vrednosti 4500 evrov. Zbirali so predvsem osnovna živila, žitne kašice, kosmiče za otroke in izdelke za higieno. Vsaka...

