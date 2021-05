Ilka Štuhec je po končani sezoni svetovnega pokala nadaljevala s tekmovalnim ritmom in nastopila na slovenskem in italijanskem državnem prvenstvu, kjer je zmagala na smukaški preizkušnji. Po koncu tekmovalnega obdobja so se v ekipi nemudoma osredotočili na priprave za prihodnjo sezono. V ekipi prihaja do spremembe na mestu serviserja – smuči bo Ilki Štuhec v prihodnji sezoni pripravljal Švicar Sep ...