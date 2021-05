Predsednik vlade Janez Janša je danes na Twitterju napovedal, da bo od ponedeljka steklo cepljenje tudi vseh odraslih, mlajših od 50 let. “Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih, cepimo se in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje,” je zapisal premier. Nacionalni koordinator za logistični […] The post Premier Janša: Od ponedeljka cepljenje ...