Bruselj slovensko vlado znova pozval, naj zagotovi ustrezno financiranje STA 24ur.com Slovenska vlada mora v skladu z nacionalno zakonodajo zagotoviti ustrezno financiranje Slovenske tiskovne agencije, so se na vprašanje STA glede donatorske kampanje ZaObSTAnek odzvali v Evropski komisiji. Kot so poudarili, pričakujejo, da bo mogoče najti hitre rešitve za ponovno vzpostavitev financiranja in ohranitev neodvisnosti agencije.

