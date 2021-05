Anela, izbranka Lada Bizovičarja, objavila nosečniško fotografijo 24ur.com Lado Bizovičar in njegova mlajša izbranka Anela Šabanagić, zmagovalka Supermodela Slovenije, manekenka in modna blogerka, se bosta kmalu razveselila rojstva drugega otroka. Anela, ki že odšteva dneve do poroda, je na družbenih omrežjih pokazala nosečniški trebušček.

