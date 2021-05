Istospolni pari na Hrvaškem lahko posvojijo otroke Primorske novice Hrvaško upravno sodišče je odločilo, da lahko istospolni partnerji sprožijo postopek za posvojitev otrok, so včeraj sporočili iz združenja staršev LGBTIQ Mavrične družine. Ocenili so, da je odločitev sodišča "velik trenutek" po večletnih pravosodnih postopkih za pridobitev pravice do posvojitve otrok za istospolne partnerje.

