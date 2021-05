Vrsta strokovnjakov kritična do zakona o vodah; Vizjak očitke zavrača Primorske novice Vrsta strokovnjakov je bila danes znova kritična do novele zakona o vodah. Med drugim so opozorili na pomen priobalnih zemljišč za poplavno varnost in pritiske zasebnih investitorjev. "Postaviti želimo letvico višje, želimo dodatno biodiverziteto in ohraniti slovenske vodotoke v boljši kondiciji, kot so bili doslej," je odgovoril Andrej Vizjak.

Oglasi Omenjeni Andrej Vizjak

Oglaševanje

referendum Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Anže Kopitar

Danijel Krivec

Tadej Pogačar