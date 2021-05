Kapun (p)o treh tekmah brez zmage: Zaskrbljenosti še ni 24ur.com Nogometaši Olimpije so po tretji zaporedni tekmi brez zmage (Mura, Aluminij, Domžale)izgubili večji del točkovne prednosti na lestvici PLTS. Prednost pred drugouvrščenimi Mariborčani se je zmanjšala na dve točki, Mura zaostaja še točko več. Do konca sezone so še štiri tekme, zmaji pa imajo zelo zahteven razpored.

