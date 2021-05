Kdor je zbolel in zato maturo pisal jeseni, ne bo imel ovir pri vpisu na fakulteto RTV Slovenija Maturantom, ki bodo med opravljanjem mature v spomladanskem roku zboleli in jo bodo zato opravljali v jesenskem roku, se bo štelo, kot da so maturo opravili v spomladanskem roku, je odločilo ministrstvo za izobraževanje.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Danijel Krivec

Tadej Pogačar

Andrej Šircelj