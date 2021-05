'Spomini na domače EP in srebro so še vedno živi' 24ur.com Dobre volje in zavzetosti ne primanjkuje na treningih slovenske odbojkarske reprezentance, za katero je prvi teden priprav. Tudi to poletje bo imela visoke cilje. Po dolgoletnem boju so Slovenci dobili pravico do nastopanja v nekdanji svetovni ligi, septembra pa bodo branili srebrno kolajno z domačega evropskega prvenstva. Spomini nanj jim še vedno polnijo baterije.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Danijel Krivec

Tadej Pogačar

Andrej Šircelj