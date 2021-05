Hrvati so se odločili glede Slovenije Sportal Slovenska nogometna reprezentanca bo jeseni nadaljevala kvalifikacije za SP 2022. Najprej bo v Stožicah gostila Slovaško (1. september) in Malto (4. september), nato pa se bo odpravila na gostovanje na Hrvaško (7. september). Aktualni svetovni podprvaki, ki so letos že prejeli zaušnico Kekove čete (0:1 v Ljubljani), so se odločili, da bodo Slovenijo pričakali v Splitu.

