Poškodba pri padcu, vozilo trčilo v zaščitno ograjo Celje.info Ob 7.05 je na avtocesti v smeri Vransko–Šempeter, občina Kapla, osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Ob 14.47 so v Dobriši vasi v občini Žalec gasilci PGD Dobriša vas – Petrovče in PGD Žalec s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v ka ...

