Plinske elektrarne bi lahko bile zaradi politik EU po letu 2030 neekonomične Energetika.NET Države jugovzhodne Evrope (JVE) naj se ob opuščanju premoga osredotočijo na obnovljive vire in ne na plin, saj Evropska unija upa na zelo hitro zeleno tranzicijo, je na četrtkovem spletnem dogodku 'Socialni dialog v novi energetski mešanici: Energetski prehod Savinjsko-Šaleške regije' dejal glavni urednik Montela za Evropo Snjólfur Richard Sverrisson. Dogodek je potekal v organizaciji Montela Energetike.NET in Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) v okviru projekta DeCarb, katerega glavni cilj je podpreti premogovno intenzivne regije pri tranziciji.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Jože Podgoršek

Luka Dončić

Tadej Pogačar