Nov Dončićev zvezdniški skalp, spogledoval se je s trojnim dvojčkom #video Sportal Slovenski košarkar Luka Dončić se je skupaj s soigralci Dallas Mavericks razveselil nove zmage. V American Airlines Areni so s 113:109 še drugič v sezoni padli zvezdniški Brooklyn Nets. Prvi mož Dallasa je obračun končal pri spoštljivih številkah (24 točk, 10 skokov in 8 asistenc - dve asistenci sta mu zmanjkali do trojnega dvojčka). V drugem polčasu je bil sicer strelsko hladen, a je zato v zaključku, ko se je tekma lomila, zadel pomembna koša. Prvi strelec dvoboja je bil s 45 točkami Kyrie Irving.

