Ideja o selitvi Pekarne je vznemirila. "To je igra dobrega in slabega policaja," pravijo pekarnarji. Večer "Še enkrat preizkušajo napačne poteze predhodnikov," je pekarnarje presenetila nekoliko bolj konkretna vizija občine z morebiti izpraznjenim centrom alternativne kulture. Občina miri: Nič ne bo odločeno brez pogovora in dogovora.

