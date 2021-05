Učenka šestega razreda iz nahrbtnika potegnila pištolo in ranila tri osebe SiOL.net V ameriški zvezni državi Idaho je v osnovni šoli prišlo do streljanja. Učenka šestega razreda je iz nahrbtnika potegnila pištolo ter s streli ranila tri osebe, dva učenca ali učenki ter hišnika. Strelko je razorožila učiteljica matematike in jo pridržala do prihoda policije.

