Veselinoviču popuščajo živci: Naokoli maha s tožbami, zaposleni na STA pa ne vedo, če bodo zaradi nj Politikis Premier Janez Janša je včeraj direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča označil kot sodelavca pri umoru novinarja. Veselinovič pa je v četrtkovi Tarči na Televiziji Slovenija dejal, da gre za neresnične in žaljive očitke, ki škodijo njegovi časti in ugledu, zato bo uporabil vsa pravna sredstva na sodišču. Janša je tvitu namreč zapisal: “Neverjetno […] The post Veselinoviču p ...

