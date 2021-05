Brazilska policija v akciji mamilarski tolpi zasegla večje količine orožja 24ur.com Po streljanju v Riu de Janeiru, v katerem je bilo ubitih vsaj 25 ljudi, je policija sporočila, da je zasegla večje količine orožja. In sicer šest jurišnih pušk, 15 pištol, strojnico, 14 granat in več nabojev. Do streljanja je prišlo med policijsko akcijo v faveli v skupnosti Jacarezinho, tarča pa so bili domnevni preprodajalci mamil.

