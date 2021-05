Stroka je enotna: vode je potrebno urejati celovito Primorske novice Vode, priobalna in vodovarstvena območja je treba obravnavati celovito, s strokovnjaki z več področij. Med pripravo sprememb zakona o vodah pa tega ni bilo (dovolj), je eno od ključnih sporočil včerajšnjega posveta strokovnih združenj in društev, ki delujejo na področju voda. Strokovnjaki so izpostavili ...

