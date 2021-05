Modernino cepivo pri mladostnikih 96-odstotno učinkovito Večer Cepivo proti covidu-19 ameriškega podjetja Moderna je pri mladostnikih, starih od 12 do 17 let, 96-odstotno učinkovito, je pokazala prva klinična študija tega cepiva na mladih, so v četrtek sporočili iz Moderne.

Sorodno







































Oglasi