Na dolenjski avtocesti s tovornega vozila padlo več zidakov 24ur.com Na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod je s tovornega vozila padlo več zidakov. Policisti so ugotovili, da je 40-letni voznik po klancu navzdol vozil s hitrostjo 129 kilometrov na uro, kljub temu, da je hitrost za to skupino vozil omejena na 80 kilometrov na uro.

