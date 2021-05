Oglasil se nam je Slavko Može iz Brinja, ki se je najprej zahvalil novomeškemu županu Gregorju Macedoniju, da je držal svojo obljubo in so za zaselek dobili dodatno črpalko, tako da imajo nemoteno oskrbo s pitno vodo iz vodovoda. »Dvajset let smo imeli težave. Lepo, da je posluh tudi za malega človeka,« je dejal. Sicer pa je imel vprašanje za Telekom Slovenije. Od aprila leta 2012 ima pogodb ...