Budnica za kulturno sceno po državi: Vrtni kavč festival bo krenil po državi RTV Slovenija Dogajanje festivala Vrtni kavč, ki se pričenja danes na mariborskih dvoriščih, vrtovih, okenskih policah in strehah, se v soboto in nedeljo seli po Sloveniji. Tako bo s koncerti, predstavami in performansi živa umetnost znova prišla med ljudi.

