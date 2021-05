Mladina: Policija preiskuje sum izdaje tajnih podatkov po objavi načrta za okrevanje Primorske novice Policijska postaja Ljubljana Bežigrad je Mladino prosila za podatke o tem, kako so pridobili vladne dokumente, ki se nanašajo na vsebine načrta za okrevanje in so bili označeni z oznako interno. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je po navedbah tednika namreč ocenila, da je uredništvo z objavo javnosti izdalo tajne podatke.

