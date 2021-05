Dom starejših občanov Črnomelj je eden od treh prejemnikov diplome Občine Črnomelj za leto 2020, s tem priznanjem se mu zahvaljujejo za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa. Za tem spopadanjem so imena in med njimi je na posebej izpostavljenem mestu Valerija Lekić Poljšak. Kot direktorico doma, ona je namreč ta, jo je »spopadanje« posrkalo vase še posebno močno. preberite več ...