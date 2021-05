EMA začela s pregledom zdravila sotrovimab proti koronavirusu 24ur.com Evropska agencija za zdravila je začela tekoči pregled zdravila sotrovimab proti novemu koronavirusu, ki sta ga razvili podjetji GlaxoSmithKline in Vir Biotechnology. Pregledovati so začeli podatke, pridobljene v laboratorijskih študijah in študijah na živalih, ter podatke o kakovosti zdravila. Na agenciji sicer pravijo, da še nimajo vseh podatkov in da je prezgodaj za ocenjevanje ravnovesja med ...

