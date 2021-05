Minister Vizjak s svetovnimi voditelji in ministri na Petersberškem dialogu o prilagajanju na podneb Vlada RS Ljubljana, 7. 5. 2021 – Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil dvodnevnega virtualnega ministrskega zasedanja »12. Petersberg podnebni dialog«, ki ga gosti Nemško zvezno ministrstvo za okolje, naravo in jedrsko varnost v tesnem sodelovanju z Združenim Kraljestvom, prihajajočim predsedstvom COP26 (Konferenca pogodbenic, Mednarodna podnebna konferenca). Namen dialoga, na kat...

Oglasi