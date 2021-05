Anže ima samo eno možnost, da ostane v tekmovanju 24ur.com Anže Blažič, ki sta ga Irena in Ljubislav določila za izločitveni dvoboj, bo v nocojšnji oddaji dobil nasprotnika. Kdo bo to in ali bo Velenjčan izkoristil edino možnost, da obdrži svoje mesto v tekmi za naziv novega MasterChefa Slovenija?

Sorodno Oglasi Omenjeni POP TV

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Peter Kauzer