Droge in orožje Dnevnik Moščanski policisti so v sredo opravili hišno preiskavo pri 46-letniku in našli prirejen prostor za gojenje marihuane, dobre štiri kilograme hašiša in manjšo količino kokaina ter drugih nedovoljenih snovi. Pa tudi pripomočke za gojenje, pištolo, za...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Peter Kauzer

Aleksander Čeferin