Litija in Dobovec finalista pokalnega tekmovanja Sportal Ekipi Litije in Dobovca sta finalista futsalskega pokala Term Olimia. Litijani so na zaključnem turnirju v Podčetrtku v prvem polfinalu premagali Hišo daril Ptuj s 3:2 (1:1), branilec naslova Dobovec pa je bil z 9:4 (7:2) boljši od Oplasta Kobarida.

