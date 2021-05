Okrogla miza Koliko nas manjka?. Foto: SLS Vladni načrt za okrevanje in odpornost za svoje uresničevanje prevideva 5,2 milijarde evrov nepovratnih sredstev in posojil do leta 2026, žal pa v njem ne najdemo politik za povečanje rodnosti. V preteklih letih smo nekajkrat opozorili, da je letno število rojstev v Sloveniji že dolgo bistveno premajhno za enostavno dolgoročno obnavljanje prebivalstva. Sk ...