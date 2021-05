S koronavirusom naj bi se okužilo že 463.000 prebivalcev Slovenije Reporter Družba Valicon je v okviru raziskave #Novanormalnost ocenila, da se je od začetka epidemije covida-19 v marcu lani do vključno 30. aprila letos z novim koronavirusom okužilo 463.000 ljudi. To je dobra petina oz. 22 odstotkov vseh prebivalcev, so zapisali.

