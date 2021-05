Mariborski policisti v dnevu obravnavali 25 nesreč Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 6. uro včeraj in 6. uro

danes, prejel skoraj 300 klicev. V 102 primerih je bila potrebna intervencija. V opisanem času so obravnavali kar 25 prometnih nesreč, od 23 prometnih nesreč I. kategorije, eno prometno nesrečo II.kategorije v kateri sta bili 2 osebi poškodovani in eno prometno nesrečo III.kategorije v ...

