(Ko se je pisala pomladna zgodovina Slovenije) Mineva 32 let od podpisa in branja Majniške deklaraci Politikis Na današnji dan pred 32 leti je danes že pokojni literat Tone Pavček na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki je potekalo v podporo obtoženi četverici v aferi JBTZ, prebral Majniško deklaracijo. Deklaracija je postavila temelje slovenske samostojnosti, saj je v njej zapisana zahteva po suvereni državi slovenskega naroda. Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska […] The post (Ko s ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Tone Pavček Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Luka Dončić

Jure Leben

Borut Pahor