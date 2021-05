V spopadih med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami v Jeruzalemu več kot 200 poškodovanih Dnevnik V spopadih med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami, ki so v petek zvečer izbruhnili v Jeruzalemu, je bilo poškodovanih več kot 200 ljudi. Nemiri so izbruhnili na Tempeljskem griču, ki je sveti kraj tako za Jude kot za muslimane.

