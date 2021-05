Pismo 21 predsednikov: 'Potrebujemo močno in učinkovito EU' 24ur.com Predsedniki držav članic Evropske unije v skupnem pismu pred dnevom Evrope in začetkom konference o prihodnosti Evrope vabijo vse Evropejce k sodelovanju pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti. Pismo, ki je nastalo na pobudo predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika Italije Sergia Mattarelle, je podpisalo 21 predsednikov. "Epidemija je pokazala na prednosti evropskega povezovanja, ...

