Odbojkarji na mivki v tretji krog kvalifikacij za Tokio 2020 Sportal Slovenski odbojkarji na mivki so napredovali v tretji krog kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. V dopoldanskih obračunih na turnirju v Izmirju so si fantje zagotovili nastop v polfinalu, kar pomeni, da so uvrščeni na turnir v Haag, kjer bodo nastopila tudi slovenska dekleta, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

