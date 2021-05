V sedmi številki Dolenjskega lista leta 1986 smo poročali o pravem počitniškem obleganju Gač. Tako je denimo na počitniški četrtek tja pripeljalo kar 17 avtobusov in skoraj 50 osebnih avtomobilov. Približno 1300 smučarjev je pri vlečnici Gače ustvarilo nepopisno gnečo, tako da so bile vrste čakalcev dolge tudi po več kot sto metrov. Nasploh so bile med počitnicami tega leta Gače prava mala Kranjs ...