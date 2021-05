Avstralci bodo vztrajali z zaprtimi mejami do konca leta 2022: Drugje se borijo proti virusu, pri na Demokracija Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Avstralski minister za trgovino in turizem Dan Tehan je danes ocenil, da bodo meje Avstralije po vsej verjetnosti zaprte do konca leta 2022. Minister je ob tem dejal, da je širjenje okužb s koronavirusom v Indiji pokazalo, da je avstralska skoraj popolna prepoved prihodov še vedno nujna, da Avstralija ohrani status države brez covida-19, poroča STA. Avstralija od 2 ...

