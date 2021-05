(INTERVJU) Jure Leben: Stare afere me ne bodo pokopale Večer Ko sem zadnje leto spremljal epidemijo covid-19, sem v slovenski politiki pogrešal povezovanje in spoštovanje, tako s strani opozicije kot tudi koalicije, je po ustanovitvi nove zelene stranke Z.DEJ za Večer povedal Jure Leben. Nova stranka se na parlamentarne volitve, naj si bo predčasne ali redne, podaja samostojno, Leben pa meni, da ga afere, ki so zaznamovale njegovo politično pot v SMC, v predvolilni kampanji ne bodo pokopale.

