Piše: C. R. Lucija Tarkuš, Liza Novak, Zala Mlakar Starič, Lina Funa in Gorazd Jurekovič so člani slovenske mladinske reprezentance, ki so na evropskem prvenstvu v Permu v Rusiji osvojili medalje v posameznih disciplinah. Lucija Tarkuš, Liza Novak, Lina Funa in Lovro Črep so osvojili še medalje v kombinaciji. Kar štiri medalje z evropskega prvenstva imajo zlati odsev. V Permu v Rusiji se je te d ...