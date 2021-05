Helios Suns tretji polfinalisti SiOL.net Košarkarji Helios Suns so tretji polfinalisti lige Nova KBM. Potem ko sta Cedevita Olimpija in Rogaška v dveh tekmah opravili nalogi proti Hopsom Polzeli oziroma Termam Olimia, so Domžalčani v odločilni tretji tekmi izkoristili prednost domače dvorane in v tesni končnici premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur z 68:66.

