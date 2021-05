Vinko Möderndorfer RTV Slovenija Šele film pred dvorano gledalcev, ki se posvečeno in zbrano prepuščajo podobam, lahko nekaj premakne tudi v svetu, v katerem živimo. Vse to pa seveda ni mogoče, kadar gledamo film na zaslonu v svojem domu in s prstom na ukazu: pavza.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jure Leben

Marjan Šarec

Peter Kauzer

Miro Cerar