Kralji še drugič zapored izgubili proti Coloradu, hud boj za še dve mesti v končnici Sportal Moštvo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja je tudi drugi večer zapored izgubilo proti hokejistom Colorado Avalanche. Gostje so bili tudi tokrat boljši s 3:2. Za kralje, ki so ostali tudi brez teoretičnih možnosti za napredovanje v končnico, sta zadela Sean Walker in Rasmus Kupari, za Colorado pa dvakrat Devon Thews in Cale Makar.

