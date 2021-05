Kralji še enkrat s Coloradom, hud boj za še dve mesti v končnici Sportal Anže Kopitar in njegovi LA Kings se bodo ponoči na domačem ledu še enkrat spopadli s Colorado Avalanche, a v zahodni skupini lige NHL so že znani vsi štirje udeleženci končnice. LA-ja ni med njimi in to se do konca rednega dela tudi ne more več spremeniti. Drugače je v severni in centralni skupini, kjer še poteka hud boj za zadnji mesti v "play-offu".

