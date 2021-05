Četrta akcija glasbenikov: opozarjajo na neustrezen odnos do slovenske kulture 24ur.com Najbolj iznajdljivi umetniki že četrto soboto zapored razveseljujejo Mariborčane z glasbo. Našli so način, kako to kljub ukrepom izvesti z varne razdalje. Tako poslušalce navdušujejo z balkonov. Hkrati pa opozarjajo, da so mnogi kulturniki na robu preživetja. Na Grajskem trgu so zato prepevali pevci pevskega zbora.

